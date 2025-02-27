Минцифры предложило критерии социально значимых периодических печатных изданий

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Минцифры разработало критерии отнесения периодических печатных изданий к социально значимым, за доставку которых по подписке АО "Почта России" планируется компенсировать убытки.

18 февраля глава Минцифры Максут Шадаев на совещании президента с членами правительства сообщил, что министерство предлагает вдвое увеличить тарифы АО "Почта России" на доставку периодических печатных изданий, которые сейчас находятся ниже экономически обоснованного уровня. При этом льготы на доставку для социально значимых изданий сохранятся. Перечень таких изданий определит Минцифры на основании критериев, которые установит правительство.

Проект постановления правительства, разработанный Минцифры, 27 февраля размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения. Постановление в случае принятия вступит в силу 1 сентября.

"Проект постановления утверждает критерии отнесения периодических печатных изданий к социально значимым периодическим печатным изданиям. На основании критериев Минцифры России будут сформированы перечни социально значимых периодических печатных изданий. В дальнейшем правительство планирует принять решение о компенсации убытков АО "Почта России" услуг, связанных с доставкой указанных периодических печатных изданий по подписке", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Документ разработан в соответствии с федеральным законом от 28 декабря 2024 года № 519-ФЗ, который внес изменения в том числе в закон "О почтовой связи" и наделил правительство полномочием устанавливать эти критерии, уточняется в записке.

Согласно проекту постановления, Минцифры будет утверждать два перечня - федеральных и региональных (включая районные) социально значимых периодических печатных изданий.

Чтобы быть причисленным к социально значимым периодическому печатному изданию, согласно проекту, необходимо соответствовать следующим критериям: быть зарегистрированным в соответствии с законодательством, не являться рекламным или эротическим, не иметь в составе учредителей религиозные объединения, политические партии, существовать на медиарынке не менее 5 лет со дня выхода первого номера (за исключением детско-юношеских и научно-популярных изданий), распространяться по подписке (иметь подписной тираж).

Также в свидетельстве о регистрации СМИ такого издания необходимо иметь одну или несколько из следующих тематик или специализаций: общественно-политическая, информационно-аналитическая, детско-юношеская, научно-популярная, научно-методическая, культурно-просветительная, литературно-художественная, образовательная, историческая, учебно-педагогическая, краеведческая, экологическая, спортивная, антинаркотическая, экономико-правовая, медийно-отраслевая.

Кроме того, такое издание должно реализовать на своих страницах один или несколько социально значимых проектов по приоритетным направлениям госполитики, перечисленным в проекте, среди которых информационное сопровождение госпрограмм и нацпроектов, духовно-нравственное и патриотическое воспитание, укрепление общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, традиционных ценностей, популяризация исторического и культурного наследия, популяризация чтения.

Среди критериев для изданий в проекте постановления указано и наличие сайта (страницы) в интернете.

Организация, выпускающая социально значимое периодическое печатное издание (являющиеся редакцией СМИ), также должна соответствовать ряду требований. В частности, в отношении учредителя и (или) редакции (главреда) таких организаций не выносились предупреждения Роскомнадзора о нарушении законодательства о СМИ в течение предшествующего календарного года до дня подачи заявки на включение в перечень социально значимых периодических печатных изданий.

Также среди требований, чтобы доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в уставном капитале российского юрлица (организации, выпускающей социально значимые периодические печатные издания) не составляла более 20%, отсутствие организации в перечне экстремистов и террористов, а также в реестре иноагентов.

Общественное обсуждение проекта продлится до 13 марта.