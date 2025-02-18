Минцифры предлагает вдвое увеличить тарифы "Почты России" на доставку периодики

Компания просит о трехкратном росте

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Минцифры предлагает в два раза увеличить тарифы АО "Почта России" на доставку периодических печатных изданий, которые сейчас находятся ниже экономически обоснованного уровня; сама компания просит о трехкратном росте, сообщил глава министерства Максут Шадаев на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

По словам Шадаева, доставка периодики является убыточным видом деятельности, коммерческие подписные агентства ушли с этого рынка, и сейчас доставку осуществляет только "Почта России". При этом ее тарифы на эту услугу с 2020 года росли ниже уровня инфляции, тогда как стоимость самих изданий за этот период выросла в 1,5-2, а иногда и в четыре раза. Дополнительно "Почта России" предоставляет скидку 25% на доставку социально значимых изданий, она распространяется примерно на 75% экземпляров доставляемых газет и журналов.

Министр добавил, что Федеральное казначейство по итогам проверки "Почты России" указало, что сам базовый тариф компании на эту услугу не является экономически обоснованным и предписало увеличить его.

"Здесь у нас есть определенные разногласия. "Почта России" предлагает коммерческий тариф поднять в три раза. Нам кажется, что экономически обосновано поднятие тарифа для всех не социально значимых (изданий - ИФ) в два раза", - сказал Шадаев.

Он пояснил, что предложение Минцифры основывается на том, что именно на эту величину - в два раза - снизился за пять лет объем доставляемых экземпляров изданий (примерно с 500 млн в 2019 году до 257 млн в 2024 году).

При этом льготы на доставку для социально значимых изданий сохранятся. Перечень таких изданий определит Минцифры на основании критериев, которые установит правительство.

В бюджете заложены средства на субсидирование льготной доставки федеральных изданий, сказал Шадаев.

Что касается региональных и муниципальных изданий, Минцифры предлагает субсидировать их льготную доставку из региональных бюджетов - "с учетом ограниченных возможностей федерального бюджета".

"Тем более, лидеры по подписке - это бюджетно обеспеченные субъекты (Москва, Краснодарский край, Татарстан и Башкирия - ИФ). И надо понимать, что львиная часть региональных и муниципальных изданий непосредственно производятся при поддержке региональных бюджетов, это обычно дотируемый вид деятельности", - сказал глава Минцифры.

Президент поручил дополнительно проработать вопрос субсидирования льготной доставки региональных изданий в субъектах с низкой бюджетной обеспеченностью.

"В целом подход понятный, правильный. Но мы с вами говорим о социально значимых изданиях. Это говорит о том, что социально значимые издания не носят ярко выраженного регионального характера, они социально значимые для всей страны. Поэтому для регионов с хорошей бюджетной обеспеченностью это понятно. Но если это касается регионов со слабой бюджетной обеспеченностью, то здесь, конечно, дело в конце концов сведется к тому, что они либо тарифы будут задирать до небес, либо распространение этих социально значимых изданий просто прекратится", - сказал Путин.

"Поэтому я прошу вас вместе с коллегами из правительства, с Минфином еще раз посмотреть вот с этой точки зрения. Посмотреть на те регионы, которые без федеральной помощи просто не смогут это сделать, не смогут донести до читателя эти издания", - заключил президент.