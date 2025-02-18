Поиск

Минцифры предлагает вдвое увеличить тарифы "Почты России" на доставку периодики

Компания просит о трехкратном росте

Минцифры предлагает вдвое увеличить тарифы "Почты России" на доставку периодики
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Минцифры предлагает в два раза увеличить тарифы АО "Почта России" на доставку периодических печатных изданий, которые сейчас находятся ниже экономически обоснованного уровня; сама компания просит о трехкратном росте, сообщил глава министерства Максут Шадаев на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

По словам Шадаева, доставка периодики является убыточным видом деятельности, коммерческие подписные агентства ушли с этого рынка, и сейчас доставку осуществляет только "Почта России". При этом ее тарифы на эту услугу с 2020 года росли ниже уровня инфляции, тогда как стоимость самих изданий за этот период выросла в 1,5-2, а иногда и в четыре раза. Дополнительно "Почта России" предоставляет скидку 25% на доставку социально значимых изданий, она распространяется примерно на 75% экземпляров доставляемых газет и журналов.

Министр добавил, что Федеральное казначейство по итогам проверки "Почты России" указало, что сам базовый тариф компании на эту услугу не является экономически обоснованным и предписало увеличить его.

"Здесь у нас есть определенные разногласия. "Почта России" предлагает коммерческий тариф поднять в три раза. Нам кажется, что экономически обосновано поднятие тарифа для всех не социально значимых (изданий - ИФ) в два раза", - сказал Шадаев.

Он пояснил, что предложение Минцифры основывается на том, что именно на эту величину - в два раза - снизился за пять лет объем доставляемых экземпляров изданий (примерно с 500 млн в 2019 году до 257 млн в 2024 году).

При этом льготы на доставку для социально значимых изданий сохранятся. Перечень таких изданий определит Минцифры на основании критериев, которые установит правительство.

В бюджете заложены средства на субсидирование льготной доставки федеральных изданий, сказал Шадаев.

Что касается региональных и муниципальных изданий, Минцифры предлагает субсидировать их льготную доставку из региональных бюджетов - "с учетом ограниченных возможностей федерального бюджета".

"Тем более, лидеры по подписке - это бюджетно обеспеченные субъекты (Москва, Краснодарский край, Татарстан и Башкирия - ИФ). И надо понимать, что львиная часть региональных и муниципальных изданий непосредственно производятся при поддержке региональных бюджетов, это обычно дотируемый вид деятельности", - сказал глава Минцифры.

Президент поручил дополнительно проработать вопрос субсидирования льготной доставки региональных изданий в субъектах с низкой бюджетной обеспеченностью.

"В целом подход понятный, правильный. Но мы с вами говорим о социально значимых изданиях. Это говорит о том, что социально значимые издания не носят ярко выраженного регионального характера, они социально значимые для всей страны. Поэтому для регионов с хорошей бюджетной обеспеченностью это понятно. Но если это касается регионов со слабой бюджетной обеспеченностью, то здесь, конечно, дело в конце концов сведется к тому, что они либо тарифы будут задирать до небес, либо распространение этих социально значимых изданий просто прекратится", - сказал Путин.

"Поэтому я прошу вас вместе с коллегами из правительства, с Минфином еще раз посмотреть вот с этой точки зрения. Посмотреть на те регионы, которые без федеральной помощи просто не смогут это сделать, не смогут донести до читателя эти издания", - заключил президент.

Максут Шадаев Минфин Минцифры Почта России Федеральное казначейство Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Набсовет ВТБ 10 марта рассмотрит избрание Ольги Скоробогатовой первым зампредом банка

Юрий Борисов стал спецпредставителем президента по сотрудничеству в космосе

Юрий Борисов стал спецпредставителем президента по сотрудничеству в космосе

Что произошло за день: вторник, 18 февраля

Новак заявил, что атака на КТК была ответом Украины на переговоры между США и РФ

Новак заявил, что атака на КТК была ответом Украины на переговоры между США и РФ

Путин поручил выплачивать пострадавшим жителям Курской области по 65 тысяч рублей в месяц

Путин поручил выплачивать пострадавшим жителям Курской области по 65 тысяч рублей в месяц

Ушаков назвал уникальным развитие ситуации в отношениях РФ и США

РЖД будут обнулять персональные карты лояльности за хулиганство

Глава МИД РФ не видел сообщений о трехступенчатом плане украинского урегулирования

РФ и США договорились обеспечить скорейшее назначение послов

СКР завел дело о теракте по факту атаки дронов на НПС в Краснодарском крае

Хроники событий
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние222 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне38 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе343 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5876 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2176 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России51 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });