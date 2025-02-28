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Замначальника Генштаба ВС РФ Шамарина будут судить по делу о коррупции

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Следователи довели до суда уголовное дело против замначальника генштаба Вооруженных сил РФ Вадима Шамарина, обвиняемого в получении 36 млн рублей взятки от менеджеров Пермского завода "Телта", сообщили в Главном военном следственном управлении (ГВСУ) СКР.

"Собрано достаточно доказательств, подтверждающих вину начальника Главного управления связи - заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина в получении взяток в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (ч.6 ст.290 УК РФ)", - говорится в сообщении, размещенном в пятницу в телеграм-канале ГВСУ.

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В ведомстве отметили, что уголовное дело с обвинительным заключением "направлено в Московский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу".

Как установило следствие, в 2019-2023 годах Минобороны России при выполнении гособоронзаказа заключены контракты с ОАО Пермский телефонный завод "Телта" на поставку устройств связи на общую сумму более 1,4 млрд рублей.

"В указанный период Шамарин получил от должностных лиц ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" взятки на общую сумму 36 млн рублей за увеличение объемов и стоимости поставляемой продукции", - говорится в сообщении.

В ГВСУ отметили, что на имущество Шамарина - автомобиль, квартиру и денежные средства - "судом наложен арест на сумму, равную размеру полученной взятки".

"По ходатайству следователя ГВСУ СК России суд избрал Шамарину меру пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СКР.

ВС РФ Вадим Шамарин
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