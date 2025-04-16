Гособвинение просит назначить генералу Шамарину 12 лет колонии по делу о коррупции

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Гособвинение просит Московский гарнизонный военный суд назначить 12 лет колонии строгого режима бывшему заместителю начальнику генерального штаба - начальнику главного управления связи Вооруженных сил России генерал-лейтенанту Вадиму Шамарину, признавшему вину в получении взяток, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Кроме того, прокуратура попросила назначить Шамарину штраф в размере 107 млн рублей, лишить его звания и наград.

Дело было передано в суд в конце февраля. Процесс проходит без исследования доказательств, поскольку генерал заключил соглашение о сотрудничестве со следствием.

Шамарину предъявлено обвинение в получении двух особо крупных взяток (ч. 6 ст. 290 УК).

Поскольку генерал признал вину и заключил сделку со следствием, при отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер его наказания не может превышать двух третей от максимально возможного.

Как установило следствие, Шамарин в 2019-2023 годах получил взятки на общую сумму в 36 млн рублей от руководства пермского телефонного завода "Телта" за увеличение объемов и стоимости поставляемой продукции при выполнении гособоронзаказа.

Согласно фабуле расследования, взятки Шамарин получал от генерального директора завода "Телта" Алексея Высокова и главного бухгалтера организации Елены Гришиной. Их дело выделено в отдельное производство.

Шамарин был задержан в мае 2024 года. По данным защиты, тогда же он был отстранен от занимаемой должности и выведен за штат Минобороны.