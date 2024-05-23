Замглавы Генштаба ВС РФ вменяют взятку в 36 млн руб. от главы телефонного завода

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Следователи вменяют арестованному замначальника Генерального штаба ВС РФ генералу Вадиму Шамарину получение от топ-менеджеров Пермского телефонного завода "Телта" взятки в размере 36 млн рублей, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"По данным следствия, в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года Шамарин получил взятку от генерального директора ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной в размере 36 млн рублей за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство", - сказала Петренко журналистам в четверг.

Она отметила, что "полученными денежными средствами Шамарин распорядился по своему усмотрению".

"22 мая 2024 года Шамарин задержан, по ходатайству следствия в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Петренко.

"Высоков и Гришина также привлекаются к уголовной ответственности и находятся под стражей", - добавила представитель СК.

О том, что в Москве 235-й гарнизонный военный суд по ходатайству следствия отправил под арест начальника Главного управления связи Вооруженных сил РФ - заместителя начальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Постановлением суда от 22 мая 2024 года в отношении Шамарина судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сообщили агентству в пресс-службе.

По данным суда, Шамарину предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

От других комментариев в суде воздержались, сославшись на следственную тайну.

В свою очередь, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Шамарину вменяется взяточничество при заключении государственных контрактов.