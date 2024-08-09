Замглавы Генштаба ВС РФ Шамарин частично признал вину по делу о взятке

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Отстраненный от должности начальник главного управления связи Вооруженных сил РФ - заместитель начальника Генерального штаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин, арестованный по делу о получении взятки, частично признал вину, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Игорь Дюкин.

По словам защитника, Шамарин не отрицает получение части денежных средств, вменяемых ему в качестве взятки, но не согласен с квалификаций обвинения.

Как пояснил адвокат, генерал дает показания следствию и частично признал получение 19 млн руб. из 36 млн руб., указанных в обвинении, но не в качестве взятки.

Шамарин был арестован в мае 2024 года. Ему предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки. По версии следствия, в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года он получил от генерального директора пермского телефонного завод "Телта" Алексея Высокова и главного бухгалтера организации Елены Гришиной 36 млн руб. за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство.

Одним из посредников при передаче взятки следствие считает осужденного в 2022 году за мошенничество бывшего начальника управления планирования связи главного управления связи Вооруженных сил РФ Александра Оглоблина, писала газета "Коммерсантъ".

По данным защиты, в мае Шамарин был отстранен от должности и выведен за штат.