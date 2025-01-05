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Кабмин распространил режим СЭЗ на ряд территорий в Белгородской области

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о распространении режима свободной экономической зоны (СЭЗ), который действует в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, на ряд территорий в Белгородском и Шебекинском районах Белгородской области, сообщил сайт кабмина в воскресенье.

"Решение позволит предприятиям, работающим там, стать резидентами СЭЗ, и получить преференции, в числе которых пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6%, нулевая ставка налога на прибыль, полученную от реализации инвестпроекта, освобождение от уплаты налога на имущество организаций, а также режим свободной таможенной зоны", - говорится в сообщении.

Как напомнили в правительстве, свободная экономическая зона на территории новых регионов была создана в 2023 году. На сегодняшний день ее участниками стали 268 компаний.

Для резидентов СЭЗ разработана программа льготного кредитования. Наиболее распространенные виды деятельности предприятий-резидентов - промышленность, строительство и добыча полезных ископаемых.

В июне 2024 года президент РФ подписал закон, позволяющий распространить преференциальный режим СЭЗ на отдельные территории Белгородской, Брянской и Курской областей.

Правительство РФ Михаил Мишустин Белгородская область СЭЗ
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