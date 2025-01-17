Более 243 млн руб. выделили на помощь пострадавшим от атак ВСУ в Белгородской области

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ направило МЧС свыше 243 млн руб. на ликвидацию последствий украинских атак на территории Белгородской области.

Распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В 2025 году МЧС РФ направлены бюджетные ассигнования в размере 243 млн 750 тыс. рублей на "финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий атак ВСУ на территорию Белгородской области", говорится в документе.

В частности, средства должны быть направлены на оказание финансовой помощи гражданам: до 90 млн рублей - на оказание гражданам единовременной материальной помощи, до 41,25 млн рублей - на оказание гражданам финансовой помощи в связи с частичной утратой имущества первой необходимости, до 112,5 млн рублей - на оказание гражданам финансовой помощи в связи с полной утратой имущества первой необходимости.