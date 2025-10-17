Поиск

Участник нападения на псковских десантников в Чечне приговорен к 21 году колонии

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд назначил наказание в виде 21 года лишения свободы гражданину РФ Исламу Бациеву, который в 2000 году в составе банды Шамиля Басаева участвовал в нападении на псковских десантников в Чечне, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Южным окружным военным судом Бациев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), и приговорен к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказали в ЦОС.

Бациев был задержан в марте 2024 года.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, "следствием и судом установлено, что 29 февраля 2000 года Бациев в составе объединенной вооруженной банды принял участие в нападении на военнослужащих 6 роты 104 полка 76 Псковской дивизии Воздушно-десантных войск в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики".

В ходе нападения на псковских десантников в Чечне в феврале 2000 года погибли 84 военнослужащих, четверо получили ранения.

ФСБ Светлана Петренко Чечня СКР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Несколько электроподстанций повреждены при атаке БПЛА в Крыму

Российские военные перехватили и уничтожили за ночь 61 беспилотник ВСУ

Введенные ночью ограничения сняты во всех аэропортах

Вэнс заявил, что Москва и Киев пока не готовы заключить сделку, но она будет достигнута

Дмитриев заявил, что между РФ и США можно построить тоннель менее чем за $8 млрд

Дмитриев заявил, что между РФ и США можно построить тоннель менее чем за $8 млрд

Еще шесть аэропортов приостановили обслуживание рейсов

Президент США считает, что время для антироссийских санкций не настало

Трамп заявил, что Путину "не понравилась" идея поставки ракет Tomahawk Киеву

Трамп полагает, что его встреча с Путиным может состояться через пару недель

Трамп заявил о прогрессе в украинском урегулировании после разговора с Путиным. Обобщение

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7377 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2463 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });