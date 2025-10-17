Участник нападения на псковских десантников в Чечне приговорен к 21 году колонии

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд назначил наказание в виде 21 года лишения свободы гражданину РФ Исламу Бациеву, который в 2000 году в составе банды Шамиля Басаева участвовал в нападении на псковских десантников в Чечне, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Южным окружным военным судом Бациев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), и приговорен к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказали в ЦОС.

Бациев был задержан в марте 2024 года.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, "следствием и судом установлено, что 29 февраля 2000 года Бациев в составе объединенной вооруженной банды принял участие в нападении на военнослужащих 6 роты 104 полка 76 Псковской дивизии Воздушно-десантных войск в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики".

В ходе нападения на псковских десантников в Чечне в феврале 2000 года погибли 84 военнослужащих, четверо получили ранения.