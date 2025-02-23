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Решетников не исключил подписание соглашения о безвизовом режиме с Мьянмой в марте

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Соглашение о безвизовом режиме между Россией и Мьянмой находится в высокой степени готовности, оно может быть подписано уже в марте, заявил министр экономического развития России Максим Решетников.

"Наша цель - подписать этот документ в течение марта. Надеемся на это", - сказал он журналистам по итогам 5-й межправительственной российско-мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, прошедшей в воскресенье в Мьянме.

По его словам, МИД РФ "уже дал последние технические правки, отправили мьянманцам, ждем от них ответа".

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В настоящее время безвизовый режим действует в одностороннем порядке только для граждан России, которые прибывают в Мьянму.

"Для российских граждан въезд в Мьянму в одностороннем порядке безвизовый. Мьянманцы сейчас к нам могут попасть по электронной визе. А это соглашение подразумевает полную отмену виз с двух сторон при поездках до 30 дней", - пояснил глава Минэкономразвития РФ.

Ранее сообщалось, что Решетников и министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы Кан Зо подписали меморандум по инвестиционному сотрудничеству в специальной экономической зоне "Давэй".

Мьянма Минэкономразвития РФ Максим Решетников
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