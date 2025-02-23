РФ намерена реализовать в Мьянме проекты по строительству НПЗ, порта и угольной ТЭС

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Министр экономического развития России Максим Решетников и министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы Кан Зо подписали меморандум по инвестиционному сотрудничеству в специальной экономической зоне "Давэй".

Подписание документа состоялось "на полях" 5-й межправительственной российско-мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в ходе официального визита российской делегации в мьянманскую столицу Нейпьидо.

"Текст меморандума содержит базовые параметры сразу нескольких крупных инфраструктурных и энергетических проектов, которые совместно с российскими компаниями реализуются на территории Мьянмы", - пояснил Решетников.

Как отметил министр, "речь идет о проектах по строительству порта, угольной ТЭС и нефтеперерабатывающего завода".