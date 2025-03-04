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"АльфаСтрахование" производит выплаты в связи с авиакатастрофой под Актау

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - "АльфаСтрахование" произвела полную выплату страхового возмещения по авиакаско в связи с катастрофой Embraer авиакомпании AZAL под Актау, сообщил "Интерфаксу" заместитель гендиректора компании по авиационному и космическому страхованию Илья Кабачник. Также компания уже производит выплаты за ущерб пассажирам.

"Потерпевший крушение вблизи казахстанского Актау Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), а также ответственность перевозчика перед пассажирами были застрахованы в "АльфаСтраховании", - сказал он. - Основная часть риска была перестрахована в "Российской национальной перестраховочной компании" (РНПК). Выплата за самолет в размере полной страховой суммы была произведена в феврале".

При этом размер выплаты по авиакаско он не раскрыл. Кабачник пояснил, почему страховщику не потребовалось дожидаться результатов завершения официального расследования авиапроисшествия.

"Хотя расследование катастрофы продолжается, у нас достаточно информации для организации выплат. Для нас как для страховщика важен факт гибели самолета, который не вызывает сомнений. Поскольку риски войны и терроризма также были застрахованы, авиакомпания получает возмещение в любом случае", - сказал он.

Расчет ущерба пассажирам и страховые выплаты по страхованию ответственности перевозчика пострадавшим и их законным представителям компания "АльфаСтрахование" "начала производить в январе этого года, они продолжаются", сообщили "Интерфаксу" в компании.

Заместитель гендиректора компании по авиационному и космическому страхованию компании "АльфаСтрахование" отметил: "В случае с рейсом Баку-Грозный AZAL перевозка пассажиров регулируется международной Монреальской конвенцией 1999 года, участниками которой являются и Азербайджан, и Россия. Поскольку договор, заключенный между "АльфаСтрахованием" и AZAL, покрывает риски при выполнении рейсов в Россию, то предусмотрены также выплаты в соответствии с российским законом об ОСГОП N67-ФЗ".

Лимиты выплат за ущерб жизни и здоровью по этому закону определены в 2 млн рублей, сами выплаты могут быстро производиться на основании представленного пакета документов.

Относительно положения договора страхования ответственности авиаперевозчика по линии страхования ущерба третьим лицам Кабачник сказал: "Нам неизвестно о предъявлении каких-либо претензий, связанных с ущербом на земле, мы не ожидаем таких претензий. Если же они возникнут, будем в установленном порядке работать с ними вместе с авиакомпанией".

Авиакатастрофа под Актау

Катастрофа с Embraer авиакомпании AZAL, который следовал из Баку в Грозный, произошла 25 декабря 2024 года. В Актау самолет направился после двух неудачных попыток совершить посадку в Грозном. Не долетев до казахстанского аэропорта около 5 км, он потерпел крушение. На борту самолета находились 67 человек (42 гражданина Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана, 3 - Киргизии), 38 из них погибли.

Согласно предварительному отчету о расследовании катастрофы, опубликованному Минтрансом Казахстана, до столкновения с землей самолет AZAL был поврежден "внешними объектами", следствием этого стала потеря гидравлической жидкости/давления. В отчете при этом не содержится выводов и не отражено, что казахская сторона идентифицировала обнаруженные в корпусе Embraer посторонние предметы, заявляли в Росавиации.

Расследование продолжается. Вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев сообщал ранее, что окончательный отчет о расследовании крушения самолета AZAL близ казахстанского Актау могут опубликовать к декабрю 2025 года.

Хроника 25 декабря 2024 года – 04 марта 2025 годаАвиакатастрофа в Актау
Актау АльфаСтрахование Казахстан AZAL Илья Кабачник
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