Окончательный отчет о расследовании авиакатастрофы в Актау планируют представить к декабрю

Об этом сообщил вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев

Место авиакатастрофы в Актау Фото: РИА Новости/МЧС Республики Казахстан

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Окончательный отчет о расследовании крушения самолета AZAL близ казахстанского Актау могут опубликовать к декабрю 2025 года, сообщил вице-министр транспорта республики Талгат Ластаев.

"Согласно требованиям, стандартам и рекомендуемой практике ИКАО (Международная организация гражданской авиации - ИФ), на расследование отводится один год. Соответственно, окончательный отчет по расследованию должен быть готов к декабрю текущего года", - сказал Ластаев в среду на брифинге в правительстве.

Он отметил, что накануне в рамках встреч с генеральным секретарем и президентом ИКАО в Абу-Даби была дана положительная оценка предварительного отчета о расследовании.

"Они высоко оценили уровень и качество предварительного отчета, выпущенного Казахстаном, отметив четкое изложение фактов, детализацию и полноту информации", - сказал Ластаев.

25 декабря 2024 года вблизи Актау разбился пассажирский Embraer 190 AZAL. На борту самолета, который следовал из Баку в Грозный, находились 67 человек, 38 из них погибли. В Актау самолет направился после нескольких попыток совершить посадку в Грозном. Не долетев до казахстанского аэропорта около 3 км, он потерпел крушение.

4 февраля министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительный отчет о расследовании крушения самолета AZAL. 53-страничный отчет содержит сведения об истории полета, повреждениях воздушного судна, метеорологическую информацию, сведения об обломках и другое.