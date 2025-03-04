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Россияне не отказываются от поездок в Юго-Восточную Азию из-за лихорадки денге

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Число случаев заболевания лихорадкой денге среди туристов не превышает обычный для дождливого времени года уровень, отказов от туров в страны Юго-Восточной Азии (ЮВА) нет, сообщает во вторник пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на страховщиков и туроператоров.

"Обращения туристов, отдыхающих на Бали, в Таиланде и во Вьетнаме по поводу денге носят единичный характер. Этот диагноз был поставлен двум нашим застрахованным в январе и двум в феврале. Это как раз то самое время, когда в странах Юго-Восточной Азии бывает пик заболеваемости. При своевременном обращении к врачу проблем обычно не возникает, через два-три дня всё проходит. Лихорадка денге не считается каким-то экзотическим заболеванием и покрывается стандартной туристической страховкой", - сообщила директор филиала компании "Евроинс Туристическое Страхование" Юлия Алчеева.

Руководитель отдела по разработке продукта ITM group Ирина Юрина сообщила, что в их компании не зафиксированы обращения туристов в связи с этим заболеванием.

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"Мы обязательно предупреждаем туристов о такой возможности на отдыхе в большинстве стран Юго-Восточной Азии, особенно в сезон дождей. Все-таки это тропики и субтропики, всплески бывают каждый год. Для жителей этих стран денге - привычное явление, аналогичное нашему ОРВИ или гриппу. Но нужно специфическое лечение, а главное - не затягивать с обращением к врачу. При этом денге - не малярия, никаких дополнительных лекарств перед поездкой принимать не надо", - пояснила она.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о значительном числе случаев заболевания лихорадкой денге на острове Бали в Индонезии, в Таиланде и Вьетнаме.

По словам Юриной, те тяжелые случаи течения болезни, которые обсуждаются в последние дни, объясняются, как правило, тем, что люди занимались самолечением.

"И речь идет не о курортных зонах и отелях, которые постоянно обрабатываются от комаров, а о деревушках, удаленных местах, где иностранные туристы снимают жилье. А среди заболевших могут быть местные деревенские жители, которые не всегда соблюдают санитарные нормы и не обращаются за медицинской помощью", - сказала она.

По словам эксперта, отказов от поездок в страны Юго-Восточной Азии нет.

"Звонки есть, вопросы задают, мы отсылаем их к памятке на нашем сайте, где все подробно описано. Говорим, что для спокойного отдыха достаточно соблюдать правила гигиены", - подчеркнула Юрина.

Лихорадка денге - это острая вирусная инфекция, передающаяся от инфицированных комаров рода aedes, распространенных в тропическом и субтропическом климате. Заболевание не передается от человека к человеку. Чаще всего лихорадка протекает бессимптомно, но может сопровождаться высокой температурой, головной болью, ломотой в теле, тошнотой и сыпью. Состояние большинства заболевших улучшается через 1-2 недели.

В зону риска заражения лихорадкой денге входят не только страны ЮВА, но и Восточного Средиземноморья, Африки и Америки. В 2024 году в 89 странах было выявлено более 14 млн случаев лихорадки денге. С начала 2025 года случаи заболевания выявлены в 38 странах, наибольшее число - в Бразилии, Колумбии, странах Юго-Восточной Азии - Индонезии, Шри-Ланке, Таиланде, Индии, Бангладеш.

В Роспотребнадзоре ранее сообщили, что завоз вирусной инфекции в Россию возможен, но эпидемиологической опасности нет из-за климата, в котором комары-переносчики болезни жить не могут. По данным ведомства, лихорадки, случаев с летальным исходом в РФ не зарегистрировано.

РСТ Таиланд Вьетнам Бали Юго-Восточная Азия лихорадка денге
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