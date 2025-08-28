Пассажир, прилетевший в "Домодедово" из Шри-Ланки, госпитализирован с подозрением на денге

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор провел противоэпидемические мероприятия после прибытия из Шри-Ланки через "Домодедово" пассажира, у которого заподозрили лихорадку денге, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Московской области.

27 августа в Службу санитарно-карантинного контроля Роспотребнадзора в аэропорту "Домодедово" поступило сообщение о пассажире с жалобами на ринит и общую слабость. От вызова скорой помощи и госпитализации он отказался.

"По возвращении домой у пассажира повысилась температура, он был госпитализирован в инфекционное отделение с предварительным диагнозом лихорадка денге", - добавили в управлении.

"Был организован отбор биоматериала для лабораторных исследований. Информация незамедлительно внесена в АИС "Периметр". Проведен комплекс противоэпидемических мероприятий. Лихорадка денге не передается от человека к человеку, а только через укусы комаров, рисков распространения инфекции нет", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.