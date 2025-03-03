В АТОР опровергли сообщения о массовом заражении лихорадкой денге россиян во Вьетнаме

Фото: Linh Pham/Getty Images

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В Ассоциации туроператоров России (АТОР) не подтвердили информацию о массовых случаях заражения лихорадкой денге российских туристов во Вьетнаме, по ее информации, власти страны распространили традиционное сезонное предупреждение о профилактических мерах по предупреждению заражения.

"На данный момент российские туроператоры не подтверждают сообщения о якобы массовых случаях заражения лихорадкой денге российских путешественников во Вьетнаме. По имеющейся у АТОР информации, вьетнамские власти не делали никаких специальных объявлений о распространении лихорадки денге. На сайте Минздрава Вьетнама с начала 2025 года нет предупреждений о росте числа заболеваний лихорадкой денге, носящих национальный или региональный характер. Традиционное ежегодное сообщение о профилактических мерах по предупреждению распространения лихорадки было размещено на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний города Хошимина. Там же сообщается о снижении количества заболевших", - заявили в АТОР.

В ассоциации добавляют, что российские туристы обычно не посещают Хошимин, направляясь в курортные зоны.

Ранее в российских соцсетях со ссылкой на туристов появилась информация о множестве случаев заражения лихорадкой денге в Индонезии, Вьетнаме и Таиланде. В Роспотребнадзоре заявили, что риск завоза лихорадки в Россию существует, но эпидемиологической опасности нет.