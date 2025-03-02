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Роспотребнадзор заявил об отсутствии опасности распространения лихорадки денге в РФ

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Специалисты Роспотребнадзора взяли на контроль сообщения о заражении российских туристов лихорадкой денге на Бали, риск завоза заболевания в РФ остается высоким, отмечают в ведомстве.

"Учитывая высокую миграционную активность, значительный пассажиропоток и развитие международного туризма, в том числе с эндемичными странами, риск заноса лихорадки денге на территорию России остается высоким, однако не представляющим эпидемиологическую опасность для распространения инфекции на территории страны в связи с отсутствием условий для формирования местной циркуляции возбудителя в популяции комаров-переносчиков болезни", - сообщили журналистам в Роспотребнадзоре.

В ведомстве заявили, что в РФ "ежегодно регистрируются только завозные случаи заболевания лихорадкой денге". "Благодаря своевременному выявлению лиц с признаками заболевания и обращения заболевших за медицинской помощью случаев с летальным исходом не зарегистрировано", - добавили там.

Ранее в СМИ появились сообщения о заболевших лихорадкой денге россиянах, отдыхающих на Бали.

Лихорадка денге - острое вирусное заболевание, передающееся от инфицированных комаров рода Aedes, распространенных в тропическом и субтропическом климате. Заболевание не передается от человека к человеку. Чаще всего лихорадка денге протекает без серьезных последствий, однако в некоторых случаях возможно тяжелое течение - с сильными болями в животе, кровотечениями (в том числе внутренними), нарушениями кровообращения.

По данным Роспотребнадзора, в зоне риска заражения лихорадкой денге (в странах Восточного Средиземноморья, Африки, Америки, Юго-Восточной Азии) проживает более 2 млрд человек. Количество случаев заражения оценивается специалистами ВОЗ на уровне 100-400 млн ежегодно. Индонезия входит в число 30 стран с наибольшим числом ежегодно регистрируемых случаев болезни.

С начала 2025 года случаи заболевания выявлены в 38 странах, наибольшее число случаев - в Бразилии, Колумбии, относящихся к Американскому региону, в странах Юго-Восточной Азии выявлены в Индонезии, Шри-Ланке, Таиланде, Индии, Бангладеш.

Роспотребнадзор Бали лихорадка денге
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