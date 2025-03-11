В Кремле готовятся к содержательным переговорам с Лукашенко

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В Кремле ожидают содержательных переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в ходе официального визита главы белорусского государства в Москву на этой неделе.

"Встреча с Лукашенко будет на этой неделе, мы к ней готовимся", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, "это будет официальный визит, и состоятся очень субстантивные переговоры".

После переговоров ожидается пресс-конференция Путина и Лукашенко.