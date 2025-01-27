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Путин поздравил Лукашенко с переизбранием на президентский пост

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с победой на выборах и пожелал ему новых успехов в государственной деятельности, сообщает сайт Кремля.

"Уважаемый Александр Григорьевич, сердечно поздравляю вас по случаю переизбрания на пост президента Республики Беларусь. Убедительная победа на выборах наглядно свидетельствует о Вашем высоком политическом авторитете, а также о несомненной поддержке населением государственного курса, которым следует Белоруссия", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Он пожелал Лукашенко успехов в государственной деятельности и отметил, что ждет его в скором времени с визитом в Москву.

"Вы всегда желанный и дорогой гость на российской земле. Как условились, жду Вас в скором времени в Москве", - отметил Путин.

"За последнее время нам удалось немало сделать для упрочения дружественных связей между Москвой и Минском. И, конечно, мы продолжим тесную совместную работу по дальнейшему развитию многопланового российско-белорусского сотрудничества, повышению эффективности институтов Союзного государства и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве", - говорится в телеграмме.

Владимир Путин Александр Лукашенко Белоруссия
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