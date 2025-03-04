Туроператоры ожидают восстановление спроса на Абхазию со стороны туристов из РФ

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Туроператоры ждут улучшения ситуации в Абхазии после выборов, а также полного восстановления спроса на это популярное направление, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Мы ждем нормализации ситуации в Абхазии. Рассчитываем, что не будет проблем с оппозицией и спрос начнет расти, причем независимо от ситуации в Анапе. Абхазия очень неплохо себя чувствовала последние два года, мы фиксировали двукратный рост продаж. Связывали это с перетоком части туристов из Крыма. Плюс, конечно, цены заметно ниже, чем в Сочи", - сказала директор по продукту туроператора "Мультитур" Евгения Кизей.

По ее словам, в Абхазии постепенно расширяется гостиничная база, приходят российские инвесторы, которые открывают отели, рассчитанные на вкусы современных туристов - со шведским столом, с бассейнами. Эти объекты и продаются в первую очередь.

По словам гендиректора компании "Турплатформа" Сергея Толчина, которые приводит пресс-служба, на спрос по Абхазии сейчас действуют два разнонаправленных фактора: на снижение работает негативный фон, связанный с выборами, а на повышение - ситуация в Анапе, по которой пока нет ясности. Часть туристов начали переориентироваться на Абхазию, тоже подходящую для семейного отдыха с детьми.

"В итоге на направлении нет ни спада, ни роста, оно в ожидании новостей, в том числе решения Роспотребнадзора по Анапе. В основном бронируются объекты размещения, от которых легко без штрафов можно отказаться в случае каких-то изменений", - уточнил Толчин.

По итогам второго тура президентских выборов в Абхазии 2 марта победил Бадра Гунба, который с марта 2020 года занимал пост вице-президента республики, а после ухода в отставку Аслана Бжания стал и.о. президента.

Абхазия - традиционно одно из самых популярных мест отдыха россиян. По данным Погранслужбы ФСБ, с января по сентябрь 2024 года российские граждане совершили в общей сложности 4,66 млн поездок в Абхазию. Из них с целью туризма - 372 тыс. По абхазской статистике в год в республике отдыхает порядка 1,5 млн туристов из России.