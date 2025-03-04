Поиск

Туроператоры ожидают восстановление спроса на Абхазию со стороны туристов из РФ

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Туроператоры ждут улучшения ситуации в Абхазии после выборов, а также полного восстановления спроса на это популярное направление, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Мы ждем нормализации ситуации в Абхазии. Рассчитываем, что не будет проблем с оппозицией и спрос начнет расти, причем независимо от ситуации в Анапе. Абхазия очень неплохо себя чувствовала последние два года, мы фиксировали двукратный рост продаж. Связывали это с перетоком части туристов из Крыма. Плюс, конечно, цены заметно ниже, чем в Сочи", - сказала директор по продукту туроператора "Мультитур" Евгения Кизей.

По ее словам, в Абхазии постепенно расширяется гостиничная база, приходят российские инвесторы, которые открывают отели, рассчитанные на вкусы современных туристов - со шведским столом, с бассейнами. Эти объекты и продаются в первую очередь.

В миреАбхазская оппозиция не будет оспаривать результаты президентских выборовЧитать подробнее

По словам гендиректора компании "Турплатформа" Сергея Толчина, которые приводит пресс-служба, на спрос по Абхазии сейчас действуют два разнонаправленных фактора: на снижение работает негативный фон, связанный с выборами, а на повышение - ситуация в Анапе, по которой пока нет ясности. Часть туристов начали переориентироваться на Абхазию, тоже подходящую для семейного отдыха с детьми.

"В итоге на направлении нет ни спада, ни роста, оно в ожидании новостей, в том числе решения Роспотребнадзора по Анапе. В основном бронируются объекты размещения, от которых легко без штрафов можно отказаться в случае каких-то изменений", - уточнил Толчин.

По итогам второго тура президентских выборов в Абхазии 2 марта победил Бадра Гунба, который с марта 2020 года занимал пост вице-президента республики, а после ухода в отставку Аслана Бжания стал и.о. президента.

Абхазия - традиционно одно из самых популярных мест отдыха россиян. По данным Погранслужбы ФСБ, с января по сентябрь 2024 года российские граждане совершили в общей сложности 4,66 млн поездок в Абхазию. Из них с целью туризма - 372 тыс. По абхазской статистике в год в республике отдыхает порядка 1,5 млн туристов из России.

РСТ Абхазия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Министр просвещения предложил утвердить перечень игр и игрушек для детсадов

Песков заявил о готовности России помочь США и Ирану решить разногласия

На журналистку Юлию Таратуту завели дело об уклонении от обязанностей иноагента

Подписан договор купли-продажи бывшего петербургского СИЗО "Кресты"

Подписан договор купли-продажи бывшего петербургского СИЗО "Кресты"

Сбер оценил почти в 300 млрд руб. ущерб граждан от телефонного мошенничества в 2024 г.

Сбер оценил почти в 300 млрд руб. ущерб граждан от телефонного мошенничества в 2024 г.

Мурашко констатировал, что четверть взрослого населения РФ страдает ожирением

Мурашко констатировал, что четверть взрослого населения РФ страдает ожирением

Главу Завьяловского района Алтайского края застрелили при выходе из кафе

Песков заявил, что для нормализации отношений нужно избавиться от санкций США против РФ

Песков заявил, что для нормализации отношений нужно избавиться от санкций США против РФ

Песков допустил, что приостановка военной помощи сподвигнет Киев к мирному процессу

Отчет правительства в Госдуме запланирован на 26 марта

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5949 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе353 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2195 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });