Вторичные санкции мешают России и Монголии наладить прямые рейсы между столицами

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Восстановлению прямого авиасообщения между Москвой и Улан-Батором мешают вторичные санкции, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на посла РФ в Монголии Алексея Евсикова.

"В силу объективных обстоятельств диалог у нас непростой. Монгольские партнеры боятся подпасть под так называемые вторичные санкции, поскольку практически весь гражданский воздушный флот, способный совершать перелеты на дальние расстояния, остается в лизинге у западных компаний, а также застрахован в аффилированных с ними американских и европейских структурах", - приводит издание слова Евсикова.

Что касается полетов судов российских компаний, то у Улан-Батора есть международные обязательства в сфере гражданской авиации. Их исполнение гипотетически создает риски задержания или ареста зарегистрированных в России воздушных судов, не исключенных из реестров других стран, добавил дипломат.

Тем не менее, по словам Евсикова, стороны продолжают работать над восстановлением прямых перелетов между Москвой и Улан-Батором.

"Мы и наши монгольские коллеги исходим из того, что восстановление прямых перелетов между столицами важно не только для развития двустороннего практического сотрудничества, но и для оптимизации маршрутов путешествий российских бизнесменов и туристов в Азию", - подчеркнул посол РФ в Монголии.

В публикации уточняется, что сейчас желающие попасть в Монголию туристы из России, как правило, вынуждены добираться на самолете до Улан-Удэ, Красноярска или Иркутска, а в этих городах садятся на автобус, поезд или самолет до Улан-Батора. При этом дорога от Улан-Удэ до Улан-Батора составляет 11 часов, от Иркутска до Улан-Батора - примерно 18 часов на автобусе или около часа на самолете.