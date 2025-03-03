Поиск

Абхазская оппозиция не будет оспаривать результаты президентских выборов

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Лидер абхазской оппозиции Адгур Ардзинба заявил, что не намерен оспаривать результаты второго тура выборов президента.

"Мы уважаем выбор нашего многонационального народа. Оспаривать результаты голосования не считаем необходимым. (...) В этом смысле перспектив никаких там быть не может", - сказал Ардзинба журналистам.

По его словам, оппозиционные силы не желают накалять обстановку в республике, ситуация в стране должна оставаться в рамках закона.

"Ради будущего нашей страны мы не будем накалять обстановку", - подчеркнул он.

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Абхазии объявила окончательные итоги выборов президента страны, на которых победил действующий вице-президент республики Бадра Гунба с результатом 54,73%.

По данным комиссии, за Гунбу проголосовали 54 954 избирателя (54,73%), за его оппонента, лидера оппозиции Ардзинбу, проголосовали 41 708 человек (41,54%).

В список избирателей всего были внесены 143 651 гражданин. Приняли участие в голосовании 100 412 человек (68,62%). Против всех кандидатов было подано 2 065 голосов. Недействительными были признаны 1 687 бюллетеней.

В соответствии с выборным законодательством республики инаугурация избранного президента Абхазии должна состояться через месяц после оглашения ЦИК окончательных итогов выборов.

Президентские выборы в Абхазии прошли в минувшую субботу.

Абхазия Адгур Ардзинба Бадра Гунба
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Главе МИД Японии запрещен въезд в Россию

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Французские ультраправые раскритиковали идею Макрона об общеевропейских ядерных силах

В немецком Мангейме автомобиль въехал в толпу

В немецком Мангейме автомобиль въехал в толпу

Xiaomi представила премиум-смартфон за 1,5 тыс. евро

Xiaomi представила премиум-смартфон за 1,5 тыс. евро

Кремль назвал недостоверной информацию Bild о переговорах по перезапуску "Северных потоков"

Несколько помощников Трампа требуют отставки Зеленского в рамках сделки по урегулированию

CNN сообщает о подготовке администрации США к новым контактам с Россией

Трамп обсудит со своей командой возможность прекращения военной помощи Украине

Обострение палестино-израильского конфликта

Египет работает над возобновлением поставок гумпомощи в сектор Газа

Египет работает над возобновлением поставок гумпомощи в сектор Газа
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5940 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2195 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе350 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });