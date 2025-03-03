Абхазская оппозиция не будет оспаривать результаты президентских выборов

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Лидер абхазской оппозиции Адгур Ардзинба заявил, что не намерен оспаривать результаты второго тура выборов президента.

"Мы уважаем выбор нашего многонационального народа. Оспаривать результаты голосования не считаем необходимым. (...) В этом смысле перспектив никаких там быть не может", - сказал Ардзинба журналистам.

По его словам, оппозиционные силы не желают накалять обстановку в республике, ситуация в стране должна оставаться в рамках закона.

"Ради будущего нашей страны мы не будем накалять обстановку", - подчеркнул он.

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Абхазии объявила окончательные итоги выборов президента страны, на которых победил действующий вице-президент республики Бадра Гунба с результатом 54,73%.

По данным комиссии, за Гунбу проголосовали 54 954 избирателя (54,73%), за его оппонента, лидера оппозиции Ардзинбу, проголосовали 41 708 человек (41,54%).

В список избирателей всего были внесены 143 651 гражданин. Приняли участие в голосовании 100 412 человек (68,62%). Против всех кандидатов было подано 2 065 голосов. Недействительными были признаны 1 687 бюллетеней.

В соответствии с выборным законодательством республики инаугурация избранного президента Абхазии должна состояться через месяц после оглашения ЦИК окончательных итогов выборов.

Президентские выборы в Абхазии прошли в минувшую субботу.