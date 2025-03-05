В Махачкале неизвестные оказали сопротивление правоохранительным органам

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Режим КТО объявленный в поселке Семендер Кировского района Махачкалы в ночь на среду связан с неизвестными, которые оказали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, сообщает оперативный штаб Дагестана.

"В ходе проверки оперативной информации о возможной подготовке преступления террористической направленности неизвестными лицами оказано вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Оперштаб обращается ко всем жителям республики с просьбой повысить бдительности и оказать всестороннюю поддержку правоохранительным органам в борьбе с экстремизмом и терроризмом.