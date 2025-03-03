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В ФСБ сообщили о ликвидации готовившего теракты в метро и подмосковной синагоге

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Последователь международных террористов, готовивший нападения на московское метро и еврейское религиозное учреждение, уничтожен в результате перестрелки в московском регионе, сообщает в понедельник Центр общественных связей ФСБ.

"Террорист намеревался совершить подрыв самодельных взрывных устройств в культовом еврейском учреждении Московской области и на одной из станций московского метрополитена", - сказали в ЦОС.

По данным спецслужбы, после нападений он планировал выехать в Афганистан и присоединиться к террористам.

"При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате был нейтрализован ответным огнем", - заявили в ФСБ.

В ходе следственных действий по месту проживания убитого были обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, составные части, химические вещества и поражающие элементы для сборки взрывных устройств.

По данному факту следственным подразделением УФСБ России по Москве и Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 ("Террористический акт") и ч. 2 ст. 205.5 ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации") УК.

Погибший был гражданином России, уроженцем одной из стран Центральной Азии.

ФСБ Афганистан Москва Московская область Московский метрополитен
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