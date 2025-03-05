В столице Дагестана блокированы боевики, планировавшие нападение на силовиков

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил в ночь на среду, что в Махачкале блокированы четверо боевиков, планировавших теракт на объекте правоохранительных органов.

"Сегодня ночью в Кировском районе города Махачкалы Республики Дагестан в ходе проведения органами безопасности оперативно-разыскных мероприятий была обнаружена передвигавшаяся на легковом автомобиле группа лиц из четырех человек, планировавших осуществить нападение на один из объектов правоохранительных органов", - говорится в сообщении

По данным НАК, при попытке задержания боевики открыли огонь из автоматического оружия по сотрудникам ДПС. "Прибывшими к месту перестрелки силами правопорядка они были блокированы на окраине поселка Семендер", - заявили в комитете.

"Проведена эвакуация граждан из находящихся в районе операции домов. Принимаются необходимые меры, направленные на нейтрализацию преступников", добавили там.

Деятельность сил правопорядка обеспечивает оперативный штаб НАК в республике.

Ранее сообщалось о введении в Кировском районе дагестанской столицы режима контртеррористической операции.