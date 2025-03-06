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В Херсонской области в результате обстрелов погиб человек и ранены еще девять

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В результате обстрелов Херсонской области погиб один человек и еще девять пострадали, сообщил в Telegram губернатор региона Владимир Сальдо.

По его данным, ракетный удар по Бехтерам унес жизнь одного сотрудника Российской телевизионной и радиовещательной сети во время исполнения им служебных обязанностей, три сотрудника были ранены. В Новой Збурьевке вследствие обстрела травмы и ранения получили 13-летний подросток и 48-летний мужчина.

Два человека пострадали при обстреле Новой Каховки, еще два - в Алешках. Все пострадавшие госпитализированы, добавил Сальдо.

Кроме того, в результате сброса с беспилотника повреждены три транспортных средства на территории администрации природного парка "Алешкинские пески", заключил губернатор.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 марта 2025 годаВоенная операция на Украине
Владимир Сальдо Херсонская область
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