Губернатор Херсонской области сообщил о троих пострадавших в результате обстрелов

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В Херсонской области три человека пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"В селе Челбурда (Пролетарка) Алешкинского МО в ходе обстрела жилой застройки пострадала 40-летняя женщина (...) В пгт Днепряны Новокаховского ГО ранены двое мужчин", - написал он в Telegram.

Женщина получил ранения рук. Всех трех пострадавших госпитализировали.

Губернатор добавил, что обстрелам и атакам беспилотников также подверглась гражданская инфраструктура в восьми населенных пунктах.