Три человека погибли из-за обстрела ВСУ Херсонской области

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Три человека погибли, еще пятеро получили ранения в результате обстрела населенных пунктов Херсонской области со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По данным губернатора, под обстрел попал гражданский автомобиль на дороге между Новой Маячкой и Обрывками. "В результате два человека, включая водителя, погибли на месте. Одна женщина получила сильные ранения", - написал он в своем телеграм-канале.

Кроме того, по данным Сальдо, в Алешках в результате украинского удара по жилому сектору погиб местный житель. "Еще один мужчина 1987 года рождения получил осколочные ранения", - добавил губернатор.

Также пострадали три человека в результате обстрела Новой Каховки, Казачьих Лагерей и Великой Лепетихи.

Все пятеро пострадавших госпитализированы.

Под обстрел также попала гражданская инфраструктура семи населенных пунктов региона, сообщил Сальдо.