Два человека погибли в результате обстрелов со стороны ВСУ в Херсонской области

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Два человека погибли в результате обстрела населенных пунктов Херсонской области со стороны ВСУ, сообщил в пятницу губернатор региона Владимир Сальдо.

"Обстрелы жилого сектора забрали жизни двух мужчин - в Алешках и Рыбальчем Голопристанского округа", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.

По данным губернатора, в результате обстрелов также пострадали три человека еще в одном населенном пункте: 70-летний мужчина госпитализирован, два работника коммунальных служб получили контузии.

Кроме того, из-за обстрелов повреждено несколько автомобилей, домов и здание торгового центра.