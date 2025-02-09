Власти Сахалина готовятся к откачке топлива с севшего на мель иностранного судна

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Оперативный штаб Сахалинской области организовал работы по прокладке дороги к иностранному судну, которое село на мель недалеко от порта Невельск, чтобы откачать топливо и избежать загрязнения акватории, сообщил председатель правительства региона Алексей Белик.

"Сегодня будем пытаться начать установку боновых заграждений, чтобы с их помощью не допустить распространение нефтепродуктов по поверхности воды, если разлив все же произойдет. Параллельно мы строим дорогу, чтобы начать откачку топлива из танков пострадавшего судна. Емкости для него уже подготовлены", - цитирует пресс-служба правительства Белика.

Как отметил Белик на заседании штаба правительства Сахалина, удалось провести телефонные переговоры с представителем компании-судовладельца, с капитаном севшего на мель судна. Стороны обсудили вопросы взаимодействия, чтобы не допустить негативного развития событий.

Судно загружено 1 тыс. тонн угля, 700 тонн мазута и 100 тонн дизельного топлива. В настоящее время у западного побережья Сахалина продолжается шторм, высота волн составляет 3-4 метра, из-за сильной метели сохраняется плохая видимость.

Власти Сахалина опасаются повторения истории с другим иностранным судном. В декабре 2021 года у берегов Сахалина затонул китайский сухогруз Xing Yuan под флагом Сьерра-Леоне. Собственники судна отказались принимать меры по его утилизации, средства пришлось выделять из бюджета региона.

"Комплекс мероприятий по выводу судна из-под таможенного контроля был завершен в декабре 2023 года, это была первая подобная практика в России. Сегодня утилизировано около 70% судна. Работы должны завершиться весной 2025 года", - отметил губернатор Валерий Лимаренко, чьи слова приводятся в сообщении.

С 2022 года на Сахалине удалены 72 затонувших судна. Власти региона и федеральный центр ищут системное решение, как привлекать иностранных судовладельцев к ответственности, если они отказываются проводить работы по утилизации затонувших судов за свой счет.

Как сообщалось, по решению оперативного штаба в Невельском районе введен режим чрезвычайной ситуации, в регионе - режим повышенной готовности.

Сухогруз An Yang 2 сел на мель южнее порта Невельск минувшей ночью, примерно в 200 метрах от берега. В порту шла погрузка угля, когда начался шторм, поэтому судно попыталось отойти от берега, но экипажу это не удалось.

Обследовать судно водолазам мешает шторм.

