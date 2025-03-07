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Еще одна вспышка ящура произошла в Евросоюзе

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Еще одна вспышка ящура произошла в ЕС. Как сообщает Россельхознадзор, Минсельхоз Венгрии 7 марта 2025 года уведомил Европейскую комиссию о регистрации вспышки заболевания в стране. Она зарегистрирована в округе, расположенном недалеко от венгерско-словацкой границы в молочном хозяйстве.

В январе ящур был зафиксирован в стаде буйволов в Германии, что стало первым случаем за последние почти 40 лет.

Россельхознадзор отмечает, что ранее на основании имеющихся аналитических данных прогнозировал возможные неблагополучные сценарии развития ситуации по особо опасным болезням животных в странах ЕС. "Эпизоотия будет иметь широкое распространение. В настоящее время создана угроза для территории Венгрии, Украины, Чехии, Польши, Болгарии, Румынии, Словакии и Нидерландов", - сообщала служба 17 января 2025 года.

В связи с этим Россельхознадзор подтвердила своевременность введения с 20 января 2025 года запрета на ввоз всех восприимчивых к ящуру животных и всей подконтрольной госветнадзору полученной от них продукции, которые перемещаются с территории ЕС в Россию, в том числе транзита такой продукции по российской территории в третьи страны.

Как заявлял в январе Россельхознадзор, причиной вспышки ящура в Германии могло стать бесконтрольное перемещение животных в ЕС.

Ящур является острым вирусным высококонтагиозным заболеванием из группы зоонозов (инфекционных болезней животных). Его возбудитель характеризуется высокой изменчивостью и устойчивостью во внешней среде.

Евросоюз Россельхознадзор Венгрия
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