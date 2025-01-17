Россельхознадзор запрещает ввоз всей животноводческой продукции из ЕС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 20 января вводит запрет на ввоз всей животноводческой продукции из ЕС из-за угрозы распространения ящура.

"Исходя из принципа предосторожности и с целью профилактики заноса возбудителя, Россельхознадзор приостанавливает с 20 января 2025 г. сертификацию всех восприимчивых к ящуру животных и всей подконтрольной государственному ветеринарному надзору продукции, полученной от этих животных, перемещаемых с территории Европейского союза в Россию, в том числе транзита таких товаров по российской территории в третьи страны", - говорится в сообщении службы.

Как сообщалось, ящур был выявлен в стаде буйволов на ферме в пригороде Берлина. Запрет на поставки продукции животноводства ввели уже более 10 стран.

Между тем, в настоящее время поставки основных видов животноводческой продукции из ЕС не осуществляются, поскольку запрещены в рамках продовольственного эмбарго (действует с августа 2014 года). Исключение составляют некоторые виды живых животных (кроме свиней).