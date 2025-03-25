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Россельхознадзор прогнозирует дальнейшее распространение ящура в ЕС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Россельхознадзор прогнозирует дальнейшее распространение в Евросоюзе ящура.

"Прогноз пока плохой. Если не приняли меры по вакцинации животных, то никаких гарантий, что это (ящур - ИФ) не будет распространяться дальше, вообще не существует. Никто не может спрогнозировать, где это выскочит и в каком объеме", - заявил на пресс-конференции руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

В этой ситуации, отметил он, экспорт европейской продукции находится под угрозой.

Данкверт напомнил, что Россельхознадзор еще в январе предупреждал, что все страны, граничащие с Германией, где был зафиксирован первый очаг ящура, находятся в зоне риска. "Мы говорили, что (распространение - ИФ) не кончится Германией, нам говорили, что приняли меры. И вот теперь ящур в Словакии, Венгрии. Дальше распространение может быть еще на все близлежащие страны быстро", - сказал он, отметив, что одна из причин - бесконтрольное перемещение грузов.

К тому же ситуация осложняется перемещением техники с Украины. "То эта техника поехала на ремонт в Румынию, то в Польшу, Словакию. Поехала, конечно, только она была там, где неконтролируемая эпизоотическая ситуация", - сказал он.

По его словам, это также способствует распространению опасного заболевания.

К тому же, отметил он, европейские коллеги устанавливают небольшие санитарные зоны вокруг очагов заболевания. "Они минимизируют то, что влияет на торговлю, делают зоны в 3, 5, 10 км. В наших понятиях это должно быть 10, 50, 100 км", - сказал Данкверт.

В январе 2025 года после вспышки ящура в Германии Россельхознадзор запретил поставки из ЕС продукции животноводства. Ввоз основных видов животноводческой продукции из ЕС также запрещен в рамках продовольственного эмбарго, которое действует с августа 2014 года.

Ящур является острым вирусным высококонтагиозным заболеванием из группы зоонозов (инфекционных болезней животных). Его возбудитель характеризуется высокой изменчивостью и устойчивостью во внешней среде.

Евросоюз Россельхознадзор Сергей Данкверт Германия Словакия Украина
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