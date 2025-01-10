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Россельхознадзор выдвинул версию причины вспышки ящура в Германии

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Вспышка ящура, которую выявили в стаде буйволов в Германии, могла стать следствием бесконтрольного перемещения животных на территории Евросоюза, считают в Россельхознадзоре.

"Россельхознадзор по имеющимся аналитическим данным прогнозировал текущий сценарий развития событий, о котором заявили власти Германии по поводу обнаружения первой вспышки ящура за последние 37 лет, - говорится в комментарии службы. - Такое могло произойти с учетом бесконтрольного перемещения животных по территории Европейского союза".

Этот случай также может быть связан с беспорядочным перемещением скота через Украину, отметил Россельхознадзор.

Правительство Германии 10 января подтвердило первую за почти 40 лет вспышку ящура в стране в земле Бранденбург, прилегающей к Берлину.

Ящур является острым вирусным высококонтагиозным заболеванием из группы зоонозов (инфекционных болезней животных). Его возбудитель характеризуется высокой изменчивостью и устойчивостью во внешней среде.

Евросоюз Россельхознадзор Берлин Германия Бранденбург Украина
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