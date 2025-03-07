Москва призвала к прекращению кровопролития в Сирии

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Россия встревожена обострением обстановки в Сирии и призывает "всех авторитетных сирийских лидеров" сделать все возможное для прекращения кровопролития, говорится в в комментарии представителя МИД Марии Захаровой.

В МИД поступает информация о масштабных боестолкновениях в провинциях Латакия и Тартус с участием сирийских силовых структур и вооруженных формирований, "называющих себя "местным сопротивлением"".

"Сообщается о большом числе убитых и раненых с обеих сторон. В ряде крупных городов страны, включая административные центры упомянутых губернаторств, введен комендантский час", - добавила Захарова.

"В этих критических обстоятельствах призываем всех авторитетных сирийских лидеров, способных оказать влияние на дальнейшее развитие ситуации "на земле", сделать все возможное для скорейшего прекращения кровопролития и недопущения жертв среди мирного населения", - подчеркнула она.

На Смоленской площади отметили, что "первостепенное значение имеют поддержание национального согласия, укрепление безопасности граждан, соблюдение их законных прав вне зависимости от национальной или религиозной принадлежности".

"Подтверждаем нашу принципиальную позицию в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики. Рассчитываем, что все государства, имеющие влияние на обстановку в Сирии, будут содействовать ее нормализации. Настроены на тесную координацию усилий с зарубежными партнерами в интересах скорейшей деэскалации ситуации", - заявили в МИД.