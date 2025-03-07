В Кремле заявили, что безопасность военных РФ в Сирии обеспечена на должном уровне

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Безопасность российских военнослужащих в Сирии обеспечивается на должном уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя операцию новых властей Сирии против сторонников бывшего президента Башара Асада.

"Необходимая безопасность наших военнослужащих обеспечивается на должном уровне", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли угроза безопасности российскому контингенту в связи с обострением ситуации в Сирии.



