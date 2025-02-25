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В России в течение трех лет внедрят практическую часть ЕГЭ по трем предметам

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Глава Рособрнадзора Анзор Музаев во вторник на пресс-конференции анонсировал внедрение в Единый госэкзамен (ЕГЭ) практической части по физике, химии и биологии в течение трех лет.

По его словам, в российских школах для этого есть необходимое лабораторное оборудование.

Ранее на пресс-конференции Музаев сообщал, что биология, физика и химия попали в пятерку наиболее популярных предметов по выбору на ЕГЭ-2025.

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