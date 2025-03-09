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Российские военные взяли под контроль село Константинополь в ДНР

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Минобороны России заявило в воскресенье о взятии под контроль села Константинополь в ДНР.

"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Константинополь Донецкой народной республики", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, группировка в течение суток нанесла поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Богатырь, Федоровка, Веселое, Воскресенка, Днепроэнергия и Разлив в ДНР.

Как сказали в Минобороны, "потери противника составили более 145 военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль и три орудия полевой артиллерии, включая самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства".

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, двух егерских бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Ульяновка, Красноармейск, Зверево, Котлино, Шевченко, Успеновка, Удачное, Петровское, Новопавловка, Димитров, Миролюбовка, Алексеевка и Срибное Донецкой народной республики", - заявили в ведомстве.

Отмечается, что за сутки в зоне ответственности группировки украинская армия потеряла до 580 военных, два бронетранспортера М113 и боевую бронированную машину MaxxPro производства США, бронетранспортер VAB производства Франции, четыре автомобиля и четыре артиллерийских орудия.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Моначиновка, Загоруйковка, Кондрашовка, Купянск, Подвысокое, Гороховатка Харьковской области, а также Серебрянского лесничества", - сообщили в министерстве.

По данным военных, потери украинских войск на этом участке за сутки составили до 255 военнослужащих, десять автомобилей, два орудия полевой артиллерии западного производства, станции радиоэлектронной борьбы "Полонез" и "Нота", а также склад боеприпасов.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ, бригады теробороны и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Розовка, Дроновка, Дружковка, Григоровка, Дылеевка, Северск и Константиновка Донецкой народной республики", - сказали в ведомстве.

Потери ВСУ в течение суток в зоне действий группировки составили до 250 военных, боевая бронированная машина, три автомобиля, шесть орудий полевой артиллерии и два склада материальных средств, сообщило Минобороны РФ.

По его данным, за прошедшие сутки подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новониколаевка, Давыдов Брод Херсонской области, Пятихатки и Павловка Запорожской области.

"Уничтожено до 80 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV производства США, восемь автомобилей, два орудия полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М777 американского производства, две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS производства США, радиолокационная станция RADA RPS-82 производства Израиля, станция радиоэлектронной борьбы, а также три склада боеприпасов и склад военно-технического имущества", - сказали в Минобороны.

На харьковском направлении, согласно его сообщению, подразделения группировки "Север" нанесли поражение формированиям двух мотопехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Казачья Лопань и Волчанск. ВСУ потеряли здесь до 50 военных, девять автомобилей, четыре артиллерийских орудия. По данным министерства, уничтожен узел связи.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 марта 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ ДНР Константинополь Харьковская область Запорожская область
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