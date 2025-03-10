Правительство РФ утвердило введение компенсации 25% затрат на питомники лососевых

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Постановление правительства РФ о компенсации 25% фактической стоимости создания или модернизации питомников лососевых видов рыб подписано, сообщила пресс-служба кабмина.

Речь идет о питомниках, где выращиваются семга и форель, и которые построены или модернизированы, а затем введены в эксплуатацию не ранее 2024 года. Возмещение коснется расходов не только на помещения и оборудование, но и на лаборатории, насосные станции, котельные, инженерные сети и программное обеспечение при условии, что все такие объекты составляют единый технологический цикл.

"Господдержка позволит простимулировать создание отечественных питомников, где разводятся лососевые виды рыб", - говорится в пресс-релизе.

О введении такой меры господдержки премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на совещании с вице-премьерами 3 марта. Оно должно повысить надежность рыбохозяйственного комплекса, подчеркнул он.

Практика возмещения части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса по решению правительства начала действовать в 2018 году. В настоящее время такие механизмы поддержки действуют при создании и модернизации молочных ферм, овцеводческих комплексов, плодоовощных хранилищ, центров селекции, семеноводства и племенного дела, центров по производству генетического материала в птицеводстве. Кроме того, часть затрат возмещается при строительстве предприятий по производству сухих молочных продуктов для детского питания, мощностей по переработке льна и объектов по производству кормов для аквакультуры.