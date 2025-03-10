Кремль выразил озабоченность проявлениями насилия в Сирии

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Проявления насилия в Сирии вызывают глубокую озабоченность России, их нужно исключить как можно скорее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается ситуации в Сирии, там происходят проявления насилия, которые не могут не вызывать нашу глубокую озабоченность. Эту озабоченность разделяют во многих странах мира, и в международных организациях, в том числе в ООН", - сказал Песков журналистам в понедельник.

"Мы считаем, что срочно нужно рассматривать этот вопрос и главное делать так, чтобы как можно скорее эти проявления насилия исключить", - отметил он.

В последние дни поступали сообщения о столкновениях между ополченцами-алавитами и правительственными силами Сирии. Появлялись данные о гибели сотен мирных жителей в населенных алавитами сирийских прибрежных районах.

Новые власти Сирии ранее на этой неделе объявили о переброске подкреплений в Латакию, чтобы подавить сопротивление сторонников Асада.