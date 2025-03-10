В Сирии заявили о завершении операции против сторонников Асада на западе страны

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Лояльные Дамаску силы закончили военную операцию против сторонников экс-президента Сирии Башара Асада на западе страны, сообщает в понедельник "Аль-Арабийя" со ссылкой на Минобороны САР.

"Мы прокладываем путь к возвращению нормальной жизни и к восстановлению безопасности и стабильности", - приводит телеканал слова представителя ведомства Хассана Абдула Гани.

Он отметил, что силы безопасности будут сотрудничать с комитетом, о формировании которого накануне объявил президент Сирии в переходный период Ахмед аш-Шараа, для прояснения обстоятельств случившегося. Гани добавил, что силы безопасности продолжат борьбу с остатками прежней сирийской администрации.

Ранее местные СМИ сообщали, что в минувший четверг произошли столкновения между силами правопорядка и сторонниками Асада в городах Латакия и Тартус. После этого там был введен комендантский час. Позднее отряды сирийского министерства обороны вошли в провинцию Тартус, чтобы помочь местным силам безопасности противостоять сторонникам Асада.

По некоторым данным, число жертв могло превысить 1 тыс. человек, среди погибших есть мирные жители из числа меньшинства алавитов.

Накануне стало известно, что РФ и США в связи с насилием в отношении жителей Западной Сирии запросили закрытые консультации СБ ООН.