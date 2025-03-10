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Крикалев продолжит отвечать за пилотируемую космонавтику в "Роскосмосе"

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов заявил, что Сергей Крикалев продолжит отвечать за пилотируемую программу в госкорпорации.

"Предоставляю возможность поучаствовать Сергею Константиновичу Крикалеву, герою Советского Союза, герою России, который будет в госкорпорации отвечать за пилотируемый космос", - сказал Баканов на открытии Международных общественно-научных чтений.

Крикалев же сказал, что Россия продолжит сотрудничество в космической сфере с другими странами.

"Мы продолжаем развивать свои национальные программы, но мы продолжаем сотрудничать вместе, и ученые продолжают сотрудничать вместе как по беспилотному космосу, так и по пилотируемой программе", - сообщил он он.

6 февраля президент Владимир Путин назначил Баканова гендиректором "Роскосмоса".

18 февраля Путин назначил бывшего главу "Роскосмоса" Юрия Борисова специальным представителем президента по вопросам международного сотрудничества в области космоса. Другим указом с этой должности он снял Крикалева.

Роскосмос Сергей Крикалев Дмитрий Баканов Юрий Борисов Владимир Путин
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