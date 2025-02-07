Баканов в начале следующей недели проведет совещание с руководством "Роскосмоса"

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Новый глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов заявил, что в начале следующей недели проведет оперативное совещание с руководством госкорпорации, а также встретится с руководителями основных предприятий космической отрасли.

"В самое кратчайшее время, в понедельник, проведу оперативное совещание со всеми заместителями, определим все болевые точки. На следующий день встретимся с руководителями остальных предприятий отрасли, чтобы тоже понять, какая ситуация, поскольку госкорпорация - управляющая компания над предприятиями, их состояние напрямую влияет на состояние самого "Роскосмоса"", - сказал Баканов на совещании, кадры из которого распространил секретариат первого заместителя председателя правительства России Дениса Мантурова.

Баканов также поблагодарил Мантурова за оказанное доверие. "Вы инициировали это назначение и предложили мою кандидатуру", - сказал новый глава "Роскосмоса".

"Есть ряд приоритетных задач, но начать надо будет с формулирования целеполагания, поскольку наши основные руководители имеют ряд вопросов в этом направлении", - отметил Баканов.

6 февраля президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Юрия Борисова от должности генерального директора "Роскосмоса", другим указом он назначил на этот пост Баканова.

Дмитрий Баканов родился 7 октября 1985 года в городе Ленинск Казахской ССР (ныне - г. Байконур). В 2007 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности "Экономист". С 2011 по 2019 год руководил компанией "Спутниковая система "Гонец" - оператора "Роскосмоса" по системам связи и ретрансляции. В 2019 году перешел на работу в министерство транспорта РФ, где занял пост директора департамента цифровой трансформации. В 2022 году назначен на должность заместителя министра транспорта России.