Юрий Борисов стал спецпредставителем президента по сотрудничеству в космосе

Юрий Борисов Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Бывший глава "Роскосмоса" Юрий Борисов указом президента назначен спецпредставителем главы государства по вопросам международного сотрудничества в космосе.

Указ размещен на официальном портале правовой информации.

Другим указом Сергей Крикалев освобожден от обязанностей спецпредставителя президента по вопросам международного сотрудничества в области космоса.

Юрий Борисов руководил "Роскосмосом" с июля 2022 года до 6 февраля 2025 года. Затем его во главе госкорпорации сменил Дмитрий Баканов.