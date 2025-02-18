Юрий Борисов стал спецпредставителем президента по сотрудничеству в космосе
Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Бывший глава "Роскосмоса" Юрий Борисов указом президента назначен спецпредставителем главы государства по вопросам международного сотрудничества в космосе.
Указ размещен на официальном портале правовой информации.
Другим указом Сергей Крикалев освобожден от обязанностей спецпредставителя президента по вопросам международного сотрудничества в области космоса.
Юрий Борисов руководил "Роскосмосом" с июля 2022 года до 6 февраля 2025 года. Затем его во главе госкорпорации сменил Дмитрий Баканов.