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Заместители главы "Роскосмоса" Ельчанинов и Блошенко покинули госкорпорацию

Заместители главы "Роскосмоса" Ельчанинов и Блошенко покинули госкорпорацию
Андрей Ельчанинов
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Первый заместитель генерального директора "Роскосмоса" Андрей Ельчанинов покинул пост в связи с переходом на новое место работы, замгендиректора по космическим комплексам и науке Александр Блошенко ушел в отставку по соглашению сторон, заявили в пятницу в пресс-службе госкорпорации.

В пресс-службе сообщили, что гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов принял кадровые решения для адаптации состава управленческой команды под актуальные цели и задачи отрасли.

Ельчанинов был назначен первым заместителем гендиректора "Роскосмоса" в 2022 году. Блошенко перешел на работу в "Роскосмос" в 2018 году.

Ранее в феврале стало известно, что президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Юрия Борисова от должности генерального директора "Роскосмоса", другим указом он назначил на этот пост Баканова.


Александр Блошенко Андрей Ельчанинов Роскосмос
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