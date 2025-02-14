Заместители главы "Роскосмоса" Ельчанинов и Блошенко покинули госкорпорацию

Андрей Ельчанинов Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Первый заместитель генерального директора "Роскосмоса" Андрей Ельчанинов покинул пост в связи с переходом на новое место работы, замгендиректора по космическим комплексам и науке Александр Блошенко ушел в отставку по соглашению сторон, заявили в пятницу в пресс-службе госкорпорации.

В пресс-службе сообщили, что гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов принял кадровые решения для адаптации состава управленческой команды под актуальные цели и задачи отрасли.

Ельчанинов был назначен первым заместителем гендиректора "Роскосмоса" в 2022 году. Блошенко перешел на работу в "Роскосмос" в 2018 году.

Ранее в феврале стало известно, что президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Юрия Борисова от должности генерального директора "Роскосмоса", другим указом он назначил на этот пост Баканова.



