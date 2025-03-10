Поиск

Житель белгородского Шебекина погиб при атаке беспилотника

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели мирного жителя в результате атаки украинского беспилотника в городе Шебекино в понедельник.

"В городе Шебекино погиб мирный житель в результате сброса взрывного устройства с беспилотника. Мужчина скончался от полученных травм до приезда бригады скорой медицинской помощи", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Ранее в понедельник губернатор сообщил, что в селе Шелаево Валуйского округа в результате атаки дрона на автомобиль ранения получили мужчина и женщина, они госпитализированы.

Вячеслав Гладков Шебекино Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Разлив мазута в Керченском проливе

Мэрия Анапы требует взыскать 211 млн руб. с владельцев танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239"

Мэрия Анапы требует взыскать 211 млн руб. с владельцев танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239"

Блогер Митрошина отправлена под домашний арест

Блогер Митрошина отправлена под домашний арест

Правительство одобрит увеличение вдвое штрафов за нарушения при перевозке детей

Правительство одобрит увеличение вдвое штрафов за нарушения при перевозке детей

Песков заявил об отсутствии точных сроков освобождения территории Курской области от ВСУ

Более 24 млн записей о россиянах попали в открытый доступ в январе-феврале

Мишустин заявил, что социальные пенсии увеличатся более чем на 14,5% с 1 апреля

Мишустин заявил, что социальные пенсии увеличатся более чем на 14,5% с 1 апреля

Все участники СВО получат статус ветеранов боевых действий

Из РФ вышлют двух британских дипломатов

Из РФ вышлют двух британских дипломатов

Четыре жителя Херсонской области погибли в результате обстрела рынка

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 1,7%

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 1,7%
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе361 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне49 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5979 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2198 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии167 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });