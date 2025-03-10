Житель белгородского Шебекина погиб при атаке беспилотника

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели мирного жителя в результате атаки украинского беспилотника в городе Шебекино в понедельник.

"В городе Шебекино погиб мирный житель в результате сброса взрывного устройства с беспилотника. Мужчина скончался от полученных травм до приезда бригады скорой медицинской помощи", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Ранее в понедельник губернатор сообщил, что в селе Шелаево Валуйского округа в результате атаки дрона на автомобиль ранения получили мужчина и женщина, они госпитализированы.