Коммерческий объект и дома атаковали дроны ВСУ в Белгородской области

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Украинские беспилотники атаковали несколько населенных пунктов в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Предварительно, никто из жителей не пострадал", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

В Шебекинском округе в хуторе Балки в результате атаки двух беспилотников огнём уничтожен частный дом. В хуторе Желобок беспилотник ударил по припаркованному легковому автомобилю - транспортное средство повреждено.

В Валуйском округе в посёлке Дальний от удара дрона сгорел легковой автомобиль. В селе Борки FPV-дрон сдетонировал на территории частного домовладения, вследствие чего загорелась сухая трава. В настоящее время пожарные добровольцы ликвидируют пожар.

В Грайворонском округе в селе Головчино дрон ударил по коммерческому объекту. На территории повреждены оборудование и легковой автомобиль.