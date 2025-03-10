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Поправки о статусе ветеранов для воюющих в Курской области начнут рассматривать 19 марта

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Законопроект о распространении статуса ветеранов боевых действий на военнослужащих, выполняющих боевые задачи в Курской области, планируется рассмотреть в первом чтении 19 марта, сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Законопроект в повестке на следующую неделю, предварительно, на 19 марта", - сказал Володин журналистам.

Законопроект внесло в Госдуму правительство. Документом предлагается предоставить статус ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России, а также в ходе вооруженной провокации на границе и территориях субъектов, прилегающих к районам проведения специальной военной операции, в том числе ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении этих задач.

Также статус ветеранов боевых действий предлагается распространить на сотрудников правоохранительных и силовых структур, которые наравне с Вооруженными силами отражали вооруженное вторжение на территорию России и противодействовали провокациям на ее приграничных территориях.

Вячеслав Володин правительство Госдума Курская область
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