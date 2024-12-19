Законопроект о статусе воюющих в Курской области находится на согласовании в правительстве

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Законопроект о приравнивании воюющих на территории проведения контртеррористической организации (КТО) к участникам СВО и ветеранам боевых действий был подготовлен еще летом и сейчас находится в правительстве, сообщил председатель думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

"Соответствующий законопроект мы направили на заключение еще в августе. Надеюсь, теперь правительство подготовит положительное заключение, и проект будет принят", - написал он в Telegram.

Он отметил, что в ходе "Прямой линии" президент Владимир Путин подтвердил правильность соответствующей концепции, изложенной им совместно с депутатом Дмитрием Вяткиным в поправках к закону "О ветеранах".

Поправки, по словам Нилова, предлагают скорректировать закон "О ветеранах" в пользу военнослужащих, "которые не принимают участие в спецоперации, но героически дали отпор напавшим на российские рубежи". Предлагается отнести таких военнослужащих, проходящих службу по контракту (призыву), к ветеранам и инвалидам боевых действий, отметил глава комитета.

Путин в ходе "Прямой линии" назвал упущением, что задействованные в Курской области бойцы не получают выплаты как участники СВО, поскольку формально считаются участниками КТО.

"Это наше упущение. Для меня это неожиданная информация. Я понимаю, о чем идет речь. Те бойцы наши, военнослужащие, которые воевали на других участках фронта, являются участниками боевых действий. Если их переместили в Курскую область, они все должны получать, я проверю", - сказал президент.

Он отметил, что нужно исправить эту ситуацию с выплатами бойцам в Курской области. "Пересчитаем и задним числом. Обязательно, сомнений нет", - сказал он.