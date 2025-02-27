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Военных, выполняющих задачи в Курской области, предложили считать ветеранами

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Правительство подготовило поправки в законодательство, распространяющие статус ветерана боевых действий на бойцов, выполняющих свой долг в Курской области и приграничных с Украиной районов страны.

"По поручению главы государства распространим статус ветерана боевых действий на тысячи военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, которые выполняют боевые задачи на этих территориях. И сегодня будут рассмотрены соответствующие поправки в закон", - заявил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

Он выразил надежду, что предлагаемые изменения "будут оперативно приняты парламентариями, чтобы (...) ребята, их близкие как можно скорее получили всю необходимую предусмотренную государством помощь".

Мишустин напомнил, что 2025 год объявлен годом защитника Отечества, и напомнил, что чрезвычайно важно оказывать всю необходимую материальную и социальную поддержку участникам СВО, для чего правительство уже реализует самый широкий круг мер.

"Среди них не только ежемесячные выплаты, но и налоговые, а также приоритетное медицинское обслуживание, получение образования, содействие в трудоустройстве. Такими преференциями должны пользоваться все бойцы, включая тех, кто находится в приграничных регионах, в том числе и в Курской области, кто защищает интересы страны", - сказал Мишустин.

Михаил Мишустин правительство Курская область
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